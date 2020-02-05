Suriye İnsan Hakları Ağı: "12 Ocak-4 Şubat arasında 155 sivil öldü"

Suriye İnsan Hakları Ağı, 12 Ocak-4 Şubat arasında Suriye'nin kuzeybatısında Suriye rejim ve Rus güçlerinin saldırılarında 49'u çocuk ve 24'ü kadın olmak üzere toplam 155 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suriye rejim güçlerinin İdlib'e ve Halep'e yönelik saldırılarında toplamda 10'u çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere 57 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. İdlib'te 9'u çocuk ve 5'i kadın olmak üzere 54 kişinin hayatını kaybettiği, Halep'te ise 1'i çocuk, 1'i kadın toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rus savaş uçaklarının İdlib'e ve Halep'e yönelik saldırılarında ise 39'u çocuk ve 18'i kadın olmak üzere toplam 98 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Halep'e yönelik saldırılarında 26'sı çocuk, 10'u kadın 57 kişinin hayatını kaybettiği, İdlib'deki saldırılarında ise 13'ü çocuk 8'i kadın 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Muhamed El Mustafa