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Suriye Milli Ordusu açıkladı! Tel Abyad tamamen PKK/PYD'den alındı

Suriye Milli Ordusu açıkladı! Tel Abyad tamamen PKK/PYD'den alındı
Suriye Milli Ordusu açıkladı! Tel Abyad tamamen PKK/PYD'den alındı

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud yaptığı açıklamada 'Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı' dedi.

TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'daki köyleri kontrol altına alıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın merkezine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) köyleri kontrol altına almaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yoğun çatışmalar sonucunda Tel Abyad'daki köylerin büyük bir bölümünün kontrol altına alındığı ifade edildi.

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde polis merkezini ele geçirdi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad'daki YPG/PKK'nın sözde polis merkezini ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısı ve doğusu kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu yaptığı açıklamada, Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait sözde polis merkezini ele geçirdiğini belirtti.

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