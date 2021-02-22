Suriye rejimi kimyasal silahlarla katliamlara hazırlanıyor

Edinilen bilgiye göre, Rejim güçlerinin İdlib bölgesinde sivil halka kimyasal silahla saldırı yapmaya hazırlandığı, yapılacak saldırı için silahların rejim kontrolündeki Han Şeyhun'a getirildiği öğrenildi.

Kimyasal silah kullanılarak kendilerine bir saldırı yapılabileceğini öğrenen İdlibliler “Katil Esed'in yargılanmasını istiyoruz, Kimyasal silahlarla çocukları katledenler meşru değildir” yazılı pankartlarla rejim aleyhinde sloganlar atarak gösteri yaptı.

Rejim güçlerinin bölgeye hakim olmayı, sivil halkın sağlığından üstün tuttuğu ve insanların hiç hassasiyet gösterilmeyen bombardımanlara ve kimyasal gazlı saldırılara maruz bırakıldığı, geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan Birleşmiş Milletler raporunda belirtilmişti.

Raporda saldırılarla ilgili olarak, bugüne kadar 38 defa kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiği, bunlardan 32'sinin direkt olarak sorumlusunun rejim güçleri olduğu, bunu gösteren yeterince kanıt bulunduğu kaydediliyor.

Mevlüt Hasgül