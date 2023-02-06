Suriye Sağlık Bakanlığı: 'Depremde 430 kişi hayatını kaybetti, bin 315 kişi yaralandı'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 430 kişinin hayatını kaybettiği, bin 315 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Halep, Lazkiye ve Hama'ya aralarında tıbbi malzemelerin de bulunduğu 4 kamyon acil durum ekipmanı sevk edildi.

Muhammed Rabah



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