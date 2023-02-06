İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suriye Sağlık Bakanlığı: 'Depremde en az 237 kişi öldü, 639 kişi yaralandı'

Suriye Sağlık Bakanlığı: 'Depremde en az 237 kişi öldü, 639 kişi yaralandı'
Suriye Sağlık Bakanlığı: 'Depremde en az 237 kişi öldü, 639 kişi yaralandı'

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş şehrinde meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kahramanmaraş şehrinde 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Suriye'nin çeşitli noktalarında da hissedildi. Şiddetli sarsıntı, Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de büyük hasara neden oldu. Depremde en az 237 kişinin hayatını kaybettiğini, 639 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Muhammed Rabah

 

 

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.