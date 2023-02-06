Suriye Sağlık Bakanlığı: 'Depremde en az 237 kişi öldü, 639 kişi yaralandı'
Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş şehrinde meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kahramanmaraş şehrinde 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Suriye'nin çeşitli noktalarında da hissedildi. Şiddetli sarsıntı, Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de büyük hasara neden oldu. Depremde en az 237 kişinin hayatını kaybettiğini, 639 kişinin de yaralandığı açıklandı.