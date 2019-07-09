Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 40 araçlık tank ve obüs konvoyu gece saat saat 01.00'de Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı. Konvoyda tank, obüs ve mühimmat olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçişi devam ediyor.

Geçiş sırasında yol trafiğe kapatıldı

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Sınır hattındaki birliklere sevk edilen araçların ve komandoların takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.



Mehmet Dikeç- İsmet Biçen