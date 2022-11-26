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Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

Sınır ötesine gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı devam ederken, Suriye sınırında askeri araç hareketliliği yaşandı.

Türkiye'nin kuzey Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Hava Harekatı devam ederken, Suriye sınırında askeri araç hareketliliği yaşandı. Gaziantep istikametine seyir eden konvoydaki frekans karıştırıcı sistemlerin bulunduğu çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı araç, mühimmat ve malzeme taşıyan zırhlı araçlar ile mühimmat ve malzeme saklamada kullanılan konteynerleri taşıyan kamyonetler, Nizip ilçesinde görüntülendi. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na doğru hareket eden zırhlı araçların yapılacak görev tanziminin ardından Suriye içinde yad a sınırdaki görev yerlerine gitmesi bekleniyor.

Beyhan Sağlam

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