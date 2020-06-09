İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırında korkutan yangın

Suriye sınırında korkutan yangın
Suriye sınırında korkutan yangın

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın, sınır hattını alev topuna çevirdi.

Suriye sınırında korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saat 02.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, kısa süre içerisinde sınır hattına kadar geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, sınır hattı boyunca ilerledi. Mayınlı araziyi de kaplayan yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Sınır hattına yakın bölgede yaşayan Şanlıurfalılar, yangını korku ve panik içerisinde izledi. Suriye tarafında ekiplerin müdahale ettiği yangın, sabaha karşı kontrol atına alındı. Yangının anız yakılmasından kaynaklandığı, rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi. Suriye güvenlik güçlerinin yangının kim ya kimler tarafından çıkartıldığını araştırdıkları belirtildi.

Mehmet Dikeç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.