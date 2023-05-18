İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila etti

Suriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila etti
Suriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila etti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde böcek istilası yaşanıyor.

Suriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila etti - Tıkla İzle

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da böcek istilası yaşanıyor. Gece havaların kararmasıyla birlikte ortaya çıkan böcekler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Cadde ve sokakları kaplayan böcekler, açık pencere ve kapılardan evlerin içerisine kadar giriyor. Hemen hemen kentin her noktasında yoğun bir şekilde görülen böceklerin kara bit olarak adlandırılan siyah ve kanatlı bir tür olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, ilk olarak 2019 yılında bölgede yoğun bir şekil görülen bu böcek türünün havaların ısınmasıyla popülasyonunun arttığını dile getirdi. Özellikle aşırı yağışlar sonrası ışık, nem ve sıcaklıkla birlikte böceklerin 23 döllenmeden 56 döllenmeye kadar çoğalabildiği öğrenildi.

Deprem ve sel felaketinin ardından böcek istilasının başladığını ifade eden vatandaşlar, Ceylanpınar Belediyesinin ilaçlama yapmasını istedi.

Ahmet Atan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.