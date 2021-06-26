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Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı

Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı
Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı

Suriye sınırında bulunan Kilis’te öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdi.

Suriye sınırındaki Kilis’te öğrencilerin YKS heyecanı - Tıkla İzle

Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'te, YKS sınavına girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldiler. Sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Gaziantep'ten de YKS sınavı için gelen çok sayıda öğrenci YÖK tarafından daha önce belirlenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile diğer okullarda sınava girdiler. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi.

Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda Gaziantepli öğrenci YSK sınavına Kilis'te girdi. Okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Bazı öğrenciler son anda sınava girerken, bazıları da kimliklerini evlerinde unuttukları için kimliklerini alıp sınava yetişenler oldu.

Mehmet Ali Dağ

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