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Suriye sınırının sıfır noktasında sürücülerden istasyon talebi

Suriye sınırının sıfır noktasında sürücülerden istasyon talebi
Suriye sınırının sıfır noktasında sürücülerden istasyon talebi

Şanlıurfa merkeze 150 kilometre ile en uzak ilçe olan Suriye sınırının sıfır noktasındaki Ceylanpınar’da sürücüler, yılda birkaç defa kurulan gezici araç muayene istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, sabit istasyon istedi.

Suriye sınırının sıfır noktasında sürücülerden istasyon talebi - Tıkla İzle

Şanlıurfa merkeze yaklaşık 150 kilometre ile en uzak ilçe olan Suriye sınırının sıfır noktasındaki Ceylanpınar'da yılda birkaç gün gezici araç muayene istasyonu kuruluyor.

Şanlıurfa merkeze gidemedikleri için ilçede kurulan istasyona gitmek zorunda kalan sürücüler, birkaç gün önceden araçlarını sıraya koyuyor.

Sıranın kendilerine gelmesi için günlerde beklemek zorunda kalan sürücüler sabit istasyon istedi. Yaklaşık 150 kilometre yol gidemediklerini söyleyen sürücüler, yemeklerini istasyonun kurulduğu alanda yiyip gece beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.

İstasyon görevlilerinin de halkın mağdur olmaması için çok çalıştığını ve doğru dürüst yemek dahi yiyemediğini söyleyen sürücüler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Ahmet Atan
 

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