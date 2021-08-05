Suriye Sivil Savunması, terör örgütü PKK'nın saldırı görüntülerini yayınladı

Suriye'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, bir vinçe ve ambulansa güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Suriyeli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye Sivil Savunması Beyaz Kasklılar ise, PKK'nın düzenlediği saldırı anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Beyaz Kasklılar'ın söndürme çalışmaları yürüttüğü sırada ambulansın güdümlü füzeye hedef olduğu anlar ise dikkat çekti.



Hamad Alnajjar

