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Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç' hava harekatı

Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç' hava harekatı
Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç' hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyine teröristler tarafından Türkiye’ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ hava harekâtı icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, “PENÇE KILIÇ Hava Harekatı” ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere ‘PENÇE KILIÇ' hava harekâtı icra edilmiştir” denildi.

Mehmet Kalay
 

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