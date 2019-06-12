İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye ve Rus jetleri El Mintar'ı bombaladı: 5 sivil öldü

Suriye ve Rus jetleri El Mintar'ı bombaladı: 5 sivil öldü
Suriye ve Rus jetleri El Mintar'ı bombaladı: 5 sivil öldü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının İdlib’in güneyinde Han Şeyhun’un batısındaki El Mintar kasabasını bombalaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Mintar kasabası sivil savunma görevlileri Suriye uçaklarının bombardımanı sonucu 1'i kadın olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Sivil savunma görevlileri, bombardıman sonucu çöken binaların altından ölü ve yaralıları da çıkardı. Sivil Savunma görevlileri daha sonra yaralıları Sahra Hastanesine kaldırdı.

Suriye ve müttefiki Rusya 2 aydır saldırılarını Hama ve İdlib civarında yoğunlaştırdı. Rus ve Suriye uçaklarının saldırısı sonucu bölgedeki yarım milyon Suriyeli, Türkiye-Suriye sınırında daha güvenli bölgelere göç etti.  

Abu Mucahit El Halebi


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.