Suriye ve Rus jetleri El Mintar'ı bombaladı: 5 sivil öldü

Mintar kasabası sivil savunma görevlileri Suriye uçaklarının bombardımanı sonucu 1'i kadın olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Sivil savunma görevlileri, bombardıman sonucu çöken binaların altından ölü ve yaralıları da çıkardı. Sivil Savunma görevlileri daha sonra yaralıları Sahra Hastanesine kaldırdı.

Suriye ve müttefiki Rusya 2 aydır saldırılarını Hama ve İdlib civarında yoğunlaştırdı. Rus ve Suriye uçaklarının saldırısı sonucu bölgedeki yarım milyon Suriyeli, Türkiye-Suriye sınırında daha güvenli bölgelere göç etti.

Abu Mucahit El Halebi



