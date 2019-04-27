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Suriye ve Rus savaş uçakları, İdlib ve Hama civarını bombaladı: 13 sivil öldü

Suriye ve Rus savaş uçakları, İdlib ve Hama civarını bombaladı: 13 sivil öldü
Suriye ve Rus savaş uçakları, İdlib ve Hama civarını bombaladı: 13 sivil öldü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Hama ve İdlib yakınlarındaki yerleşim bölgelerinin bombalaması sonucu son 24 saat içinde 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Suriye ve Rus savaş uçakları, İdlib ve Hama civarını bombaladı: 13 sivil öldü - Tıkla İzle

Dün öğleden sonra, Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları İdlib yakınlarındaki Zaviye Dağı yakınlarındaki Muzre köyü civarını bombalamaya başladı. Savaş uçakları daha sonra, özellikle Sehl Gab civarındaki Huveş ve Müsteriha tepelerini ve etrafındaki yerleşim birimlerini bombaladı. Tel Huvaş Rah'ın bombardımanı sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Suriye savaş uçakları daha sonra saldırılarını İdlib'in güney kırsalındaki kasaba ve köylere yoğunlaştırdı. Suriye savaş uçakları saldırıları Hama'nın batı kesimindeki Şahşebu dağı yakınlarındaki yerleşim birimlerin bombaladı. Kefrenbel kasbasının güney kesimlerinin bombalanması sonucu biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Rus savaş uçaklarının gece yarısına doğru bombaladığı Batı Hama yakınlarındaki Sehl Gab yerleşim biriminde 5 sivil hayatını kaybetti. Bu sabah Rus savaş uçakları ve helikopterleri yeniden İdlib ve Hama'nın kuzey kesimlerini bombalamaya devam etti.  

Abu Mücahit El Halebi

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