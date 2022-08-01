İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suriye'de 2 akaryakıt tankı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'de 2 akaryakıt tankı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye'de 2 akaryakıt tankı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye’de 2 akaryakıt tankının çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Suriye'de 2 akaryakıt tankı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Suriye'de Humus- Tartus karayolu üzerindeki Arzouna Köprüsü'nde 2 akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, ulaşımda aksamaların yaşandığı ifade edildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, yaralıların ise Tartus şehrindeki Al- Basel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Muhammed Rabah

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.