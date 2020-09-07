Suriye'de 200'den fazla BM personeli Covid-19'a yakalandı

Birleşmiş Miletler Mukim Koordinatörü ve Suriye İnsani Koordinatörü İmran Rıza, Suriye'de 200'den fazla Birleşmiş Milletler personelinin korona virüse yakalandığını açıkladı. Rıza yaptığı açıklamada “Suriye'de 200'den fazla BM personeli korona virüse yakalandı. Bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Suriye'den 3 kişi tahliye edildi” dedi.

İmran Rıza, Suriye'deki korona virüs vaka sayısında önemli bir artış görüldüğünü vurgularken ”Ülke genelindeki epidemiyolojik durum önemli ölçüde değişti” ifadelerini kullandı.

İmran Rıza, ülkedeki sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre 23 Mart'taki ilk vakanın bildirilmesinden bu yana toplam 3 bin 171 vaka ve 134 ölümün olduğunu belirtti.

Suriye'deki insani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve yardım örgütlerindeki vaka sayının daha yüksek olabileceği uyarısı yapılırken, BM ile çalışan sivil toplum örgütlerindeki çalışanların da enfekte olabileceklerini söyledi.