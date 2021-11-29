Suriye'de çocukları kaçırılan aileler PKK'yı protesto etti

Suriye'de Haseke'nin Amuda ilçesinde YPG/PKK'lı teröristler 21 Kasım'da bir yetimhaneye baskın düzenleyerek en az 2 kız çocuğunu kaçırdı. Çocukları kaçırılan ailelerin de aralarında bulunduğu bir grup sivil "Çocuklarımızı geri getirin" yazılı pankartlarla PKK'yı protesto etti. Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler ofisi önünde toplanan protestocular, çocukların serbest bırakılmasını ve ailelerine geri gönderilmesini istedi.

Yerel kaynaklar terör örgütü YPG/PKK'nın, kaçırdığı çocukları zorla silah altına aldığını belirtmişti.

Abu Mucahit El Halebi

