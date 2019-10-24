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Suriye'de devriye gezen Rus polisinin görüntüleri yayınlandı

Suriye'de devriye gezen Rus polisinin görüntüleri yayınlandı
Suriye'de devriye gezen Rus polisinin görüntüleri yayınlandı

Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırasının ardından Rus Devriye Polisi, Suriye’nin kuzeyinde devriye görevi yaptı.

Suriye'de devriye gezen Rus polisinin görüntüleri yayınlandı - Tıkla İzle

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisi ile devriye turlarına başlandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi” ifadeleri yer aldı. Rus Devriye Polisi'nin bu devriye gezileri ile ilgili görüntüler de yayılmaya başladı. Buna göre Rus Devriye Polisi'nin mutabakat muhtırası çerçevesinde belirlenen noktalarda zırhlı araçlarla tur attığı görüldü.

Öte yandan, Tel Abyad kırsalına Türk bayrağı ile Suriye Milli Ordusu bayrağı dikildi. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Tel Abyad kırsalında Kırmasa köyüne Türkmen Tugayı tarafından Türk ve Suriye Milli Ordusu bayrağı dikildi.

Erhan Altıparmak
 

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