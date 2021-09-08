Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyor

Suriye'de sivilleri hedef alan saldırılarını giderek yoğunlaştıran Esad rejimi güçleri, Dera ve İdlib kentlerine topçu saldırıları düzenledi. Rejim güçleri tarafından Suriye'nin Dera kentinde yer alan Tasil kasabasına düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaralanırken, İdlib'de yer alan el-Bara kasabasına düzenlenen saldırıda ise 5 sivil hayatını kaybetti.

Esad güçlerinin saldırıları durmak bilmiyor

Son zamanlarda Esad rejimi güçleri, Suriye'nin Dera ve İdlib kentlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış, düzenlenen saldırılarda ise aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu birçok sivil hayatını kaybetmişti. Rejim güçleri bugün erken saatlerde, İdlib kırsalının güneyinde yer alan Mara'an kasabasında sivillere hizmet veren bir sağlık merkezini hedef almıştı. Saldırısının sonucunda, 1 kadın hayatını kaybetmiş, 2'si sağlık personeli ve 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi ise yaralanmıştı.

Dün Esad rejimine bağlı güçler, İdlib kentine yine topçu saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre saldırıda 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybetmiş, 15 sivilin de yaralanmıştı. Geçtiğimiz ay ise Suriye'de Rus savaş uçakları Esad rejimine destek vermiş, Rus uçakları tarafından İdlib'in kuzeyine düzenlenen 6 hava saldırılarında 5 sivil ağır yaralanmıştı.

Abu Mucahit El Halebi