Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ'lı Aydın'da yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre M.F. isimli şüphelinin Suriye'de DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli M.F. Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.F. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Uğur Eser

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