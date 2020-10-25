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Suriye'de Fransa'yı protesto eden sivillere PKK/YPG'li teröristler ateş açtı: 2 yaralı

Suriye'de Fransa'yı protesto eden sivillere PKK/YPG'li teröristler ateş açtı: 2 yaralı
Suriye'de Fransa'yı protesto eden sivillere PKK/YPG'li teröristler ateş açtı: 2 yaralı

Suriye’nin Deyr Ez Zor kentinde Fransa’yı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto eden halka PKK/YPG’li teröristler tarafından ateş açılması sonucu 2 sivil yaralandı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içeren karikatürlerin binaların dış cephelerine asılmasının ardından Müslümanların Fransa'ya karşı tepkileri devam ediyor. Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinin kırsalında yer alan Granij kasabasında halk Fransa'nın küstah hareketlerini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti. Göstericiler, Fransız askerlerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

Protestolar sırasında bölgeye gelen PKK/YPG'li teröristler protestocuların üzerine uzun namlulu silahlar ile ateş açtı. Teröristlerin saldırısında 2 sivil yaralandı.

Muhammed Rabah
 

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