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Suriye'de görevli askerler şehit babalarını unutmadı

Suriye'de görevli askerler şehit babalarını unutmadı
Suriye'de görevli askerler şehit babalarını unutmadı

Suriye’nin İdlib kentinde TSK’nın Bahar Kalkanı Operasyonunda görevli askeri personel, babalar günü nedeniyle şehit babalarına özel mesaj gönderdi.

Suriye’de görevli askerler şehit babalarını unutmadı - Tıkla İzle

19 Mart 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) babası baba Muhyi Taş'ı, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayır (24) babası Hüseyin Nayır'ı, 27 Mayıs'ta icra edilen yol kontrolü sırasında yaşanan patlama sonrası şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babası Çetin Tatar'ı, oğullarının silah arkadaşları Babalar Gününde yalnız bırakmadı.

Kayseri 1. Komando Tugayı 5. Tabur'unda görevli komandolar, Babalar Gününde bir araya gelerek açtıkları Türk Bayrağı'yla şehit babalarının Babalar Gününü kutladı.

Muhammet Özer

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