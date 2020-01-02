Suriye'de iç savaşın kaybedeni çocukların kamplardaki yaşam mücadelesi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İç savaş ve siyasi krizin kaybedeni ise çocuklar oldu. Okul sıralarında olması gereken çocuklar, küçücük bedenleriyle hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Aileler Avrupa'ya sığınma umudu ile yola çıkarken kaybeden yine çocuklar oldu. Aylan Kurdi gibi çok sayıda çocuk ve bebek, Esad rejiminin saldırılarında ya da savaştan kaçarken hayatını kaybetti.

Yaşadıkları bölgelerden kaçan siviller ise son günlerde Esad rejimi ile Rusya'nın artan saldırıları sonucu sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara sığındı. Kamplarda kendine yer bulamayan aileler ise kendi çadırları ve yardım kuruluşlarından aldıkları çadırlarla kendilerine yuva yapmaya çalıştı. O kamplardan biri de İdlib'in kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyünde bulunan kamp. Bombardımandan kaçan siviller, Deir Hassan köyüne sığınarak yardım kuruluşlarından aldıkları çadırlarla ölüme meydan okuyor. Eşyaları, gıdaları bulunmayan siviller giderek kötüleşen hava koşulları altında mücadele veriyor. Kampa sığınan çocuklar da anne ve babalarıyla hayatta kalmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde şiddeti yağışın vurduğu kamp, sel suları içinde kaldı. Sel sularına rağmen gülümsemeye çalışan çocuklar, yer yer çamura dönen kampta güçlükle yürüyor. Ayakkabıları çamura batan çocukların yalın ayak yürümeye çalışması, verdikleri mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Abu Mucahit El Halebi

