Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı

2011 yılından bu yana iç savaşının sürdüğü Suriye'de korona virüs salgını ile mücadele de devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın girişimleri ile Halep'e bağlı Azez ilçesinde ilk korona virüs test merkezi açıldı.

Korona virüs test merkezi, Azez halkının yanı sıra Al-Bab, Al-Rai, Mare ve Aktarin bölgelerinde yaşayan halka da hizmet verecek. Merkezde günde 500 ila 700 korona virüs test kapasitesi öngörülürken, kritik ve acil durumlarda korona virüs vakalarına da hizmet verilecek.

Merkezde acil durumlara karşı oksijen tüpü, dezenfektan ve maske stoğu yapıldı. Suriye Geçici Hükümet Sağlık Bakanı Dr. Maram Al-Sheikh, “Test merkezi korona virüs vakalarının tespit edilme süresini hızlandırmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için hizmete açıldı” ifadelerini kullandı.

Abu Mucahit El Halebi