Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi

İç savaşın sürdüğü Suriye'de insani yardım alanında yoğun çalışmalar yürüten İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib'i ziyaret ederek, bölgedeki kalıcı eser ve çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Suriyeli savaş mağduru siviller için yılbaşında briket ev projesi başlattıklarını belirterek, "10 gündür Suriye'deyim. Bölgeyi gezip incelemelerde bulunuyorum. Çünkü halkımızdan briket ev konusunda destek istedik. Bu projemiz kapsamında hangi noktaya geldiğimizi görmek istedim. Toplam 20 bin ev inşa edeceğimizi duyurmuştuk. Şimdiye kadar 10 binden fazla evi inşa ettik. Çalışmalar sürüyor" dedi.

"Oluşturduğumuz briket ev örneğiyle, kendi briket evini yapan Suriyeliler var"

İdlib'in Türkiye sınırına yakın olan bölgelerindeki sığınmacı kamplarında 1,5 milyondan fazla sivilin yaşadığını söyleyen Başkan Yıldırım, "Bu bölgelerdeki kamplar tamamen çadırlardan oluşuyordu. Bu çadırların daha müreffeh bir ortama çevrilebilmesi adına briket ev projesi siviller içinde büyük bir örneklik oluşturdu. Bizim bağışlarla inşa edip ailelere ücretsiz bir şekilde teslim ettiğimiz evlerin yanında bölge halkından da kendi imkânlarıyla briket evler inşa edip oturduklarına şahit olduk. Bu durum bir örneklik olma açısından bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım, briket ev projesinin bölge halkı için bir iş imkanı da oluşturduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bölgede büyük iş alanları oluşmuş. İnsanlar çalışıyor, işçiler çalışıyor. Biz bundan çok mutlu olduk. Çünkü bu bölgelere yapılan yardımlar bu insanların ayakta kalmasına vesile oldu. Bu nedenle mazlumlara destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum."

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çağrı ve destekte bulunduğu İdlib'teki briket evler havadan görüntülendi.

Mehmet Bayrak

