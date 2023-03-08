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Suriye'de İran destekli gruplara SİHA'lı saldırı: 8 ölü

Suriye'de İran destekli gruplara SİHA'lı saldırı: 8 ölü
Suriye'de İran destekli gruplara SİHA'lı saldırı: 8 ölü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde rejim yanlısı İran destekli yabancı milislerin bulunduğu askeri noktaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

 Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinin Hamidiye Mahallesi'nde rejim saflarında yer alan İran destekli yabancı milislerin bulunduğu askeri nokta, SİHA ile hedef alındı. Yerel kaynaklar, 08.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İran destekli milislerin, Deyrizor'dan geçen Fırat Nehri'nin güneyinde ve batısında yoğun bir şekilde konuşlandığı biliniyor.

Abu Mucahit El Halebi
 

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