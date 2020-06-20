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Suriye'de korona virüs vakası 198'e yükseldi

Suriye'de korona virüs vakası 198'e yükseldi
Suriye'de korona virüs vakası 198'e yükseldi

Suriye’de 11 yeni korona virüs vakası daha tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 198’e yükseldi.

Suriye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiği belirtildi. Ülkede resmi kayıtlara göre onaylanmış vaka sayısı 198'e yükselirken, korona virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Hastalardan 83'ü ise iyileşerek taburcu oldu.

Çin'den Suriye'ye korona virüs yardımı

Korona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele için Suriye'ye yaklaşık 2 bin test göndermişti. Çinli sağlık uzmanları, yaptıkları video konferans görüşmesinde salgınla mücadeleye ilişkin tecrübelerini Suriyeli sağlık uzmanlarına aktarmıştı.

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