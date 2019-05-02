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Suriye'de Nisan ayında 324 sivil öldürüldü

Suriye'de Nisan ayında 324 sivil öldürüldü
Suriye'de Nisan ayında 324 sivil öldürüldü

Suriye'de Nisan ayında basın çalışanları da dahil olmak üzere en az 324 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) yayınladığı son raporda, Nisan ayında yaşanan sivil kayıpları delilleriyle sundu. Raporda basın mensupları dahil en az 324 sivilin hayatını kaybettiğini, bunların 54'ünün işkenceyle öldürüldüğünü belirtti. Raporda ölen sivillerin 74'ünün çocuk, 44'ünün kadın olduğu açıklandı. Rus saldırılarında da 2 kadın ve 2 çocuk dahil 13 sivilin öldüğü aktarıldı. Raporda 54 kişinin işkenceyle öldüğü belirtilirken, bunların 50'sinin rejim güçlerince yapıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca Nisan ayı içinde Rusya ve rejim güçlerinin 2 defa toplu katliam yaptığına da dikkat çekildi.  

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