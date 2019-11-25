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Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti

Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti
Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesinin yapıldığını duyurdu. Soçi Anlaşması'na dikkat çeken Bakanlık, "Suriye krizi ile ilgili sıradaki adım atıldı" ifadesini kullandı. Devriyenin sabah saatlerinde başladığı ve yakından takip edildiği aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, "25 Kasım saat 10.00'dan itibaren Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kamışlı yerleşiminin birkaç kilometre kuzeydoğusundaki sınır bölgesinde on birinci devriyesini gerçekleştirdi" denildi.

Şehriyar İmanbeyli

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