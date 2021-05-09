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Suriye'de petrol tankerinde yangın

Suriye'de petrol tankerinde yangın
Suriye'de petrol tankerinde yangın

Suriye’nin Baniyas kentinde liman yakınlarında bir petrol tankerinde yangın çıktı.

Suriye’de petrol tankerinde yangın - Tıkla İzle

Suriye'nin kuzeybatısındaki Baniyas kentinde liman açıklarında bir petrol tankerinde yangın çıktığı bildirildi. Suriye Petrol Taşımacılığı Şirketi Mühendisi Muhammed Al-Sousi'nin yaptığı açıklamada, “Yangın petrol tankerinin motorlarından birinde teknik bir arıza meydana gelmesi nedeniyle çıktı” dedi. Al-Sousi, olayda yaralanan olmadığını açıklarken, yangının küçük çaplı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Suriye'nin batısında bulunan Humus ilinde sabah saatlerinde Beşar Esad rejimine ait bir petrol rafinerisinde yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Yousef Talha
 

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