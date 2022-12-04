İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suriye'de rejim karşıtları valilik binasını bastı

Suriye'de rejim karşıtları valilik binasını bastı
Suriye'de rejim karşıtları valilik binasını bastı

Suriye'de rejim karşıtları, kötüleşen ekonomik şartları protesto etmek için As-Suwayda valilik binasına baskın düzenleyerek, rejim güçleri ile çatıştı.

Suriye'de rejim karşıtları valilik binasını bastı - Tıkla İzle

Suriye'de rejim karşıtları As-Suwayda valilik binasını bastı. Kötüleşen ekonomik şartları protesto ederek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın istifasını talep eden 200'den fazla gösterici, bina çevresinde toplanarak slogan attı. Binanın bazı noktalarını ateşe veren göstericiler, asılı olan Esad posterini yırttı. Göstericilere sert müdahalede bulunan rejim güçleri ise gerçek mermi kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Öte yandan, yerel kaynaklar valinin içeride olmadığını ve binanın önceden boşaltıldığını aktardı.

Mahmud Alhalbi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.