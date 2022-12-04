Suriye'de rejim karşıtları valilik binasını bastı

Suriye'de rejim karşıtları As-Suwayda valilik binasını bastı. Kötüleşen ekonomik şartları protesto ederek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın istifasını talep eden 200'den fazla gösterici, bina çevresinde toplanarak slogan attı. Binanın bazı noktalarını ateşe veren göstericiler, asılı olan Esad posterini yırttı. Göstericilere sert müdahalede bulunan rejim güçleri ise gerçek mermi kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Öte yandan, yerel kaynaklar valinin içeride olmadığını ve binanın önceden boşaltıldığını aktardı.

Mahmud Alhalbi

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