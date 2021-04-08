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Suriye'de sivil araca füzeli saldırı: 7 ölü, 3 yaralı

Suriye'de sivil araca füzeli saldırı: 7 ölü, 3 yaralı
Suriye'de sivil araca füzeli saldırı: 7 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivil araca düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre, 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Suriye'de rejim güçlerinin sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Alnajia bölgesinde rejim güçleri tarafından, 9M133 Kornet tipi füze ile sivil araca düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, saldırının düzenlendiği aracın bir aileye ait olduğu, saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye sevk ettiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerden birinin ise öğretmen olduğunu ve Suriye Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Dairesi Müdürü olarak görev yaptığını aktardı.

Yousef Talha - Abu Mucahit El Halebi
 

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