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Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı

Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı
Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı.

Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Haseke'ye bağlı Rasulayn bölgesinin doğusundaki stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mühimmatı Rasülayn'a taşımak için kullandığı Darbasiyah kasabasının oldukça stratejik bir öneme sahip olduğu aktarıldı. Darbasiyah'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Rasülayn'da bulunan PKK/YPG'ye gönderilmek istenen yardımların ulaşmasının engellenmiş olacağı belirtildi.

Öte yandan, Tel Abyad ve Resulayn'da operasyon kapsamında 8 köy terörden arındırıldı.

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