Suriye'de terör örgütüne büyük darbe

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile yerel güvenlik güçleri tarafından Suriye'nin Telabyad ilçesine bağlı Siluk beldesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, farklı bölgelerde 26 adet havan mermisinden oluşan 338 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı (EYP) ve 27 adet tespih olarak tabir edilen anahtar sistemi ile 6 adet kapsül ele geçirildi. Telabyad merkezde düzenlenen operasyonda ise 3 adet telsiz komutalı alıcı devre, 2 adet toplam 2 buçuk kilogram ağırlığında el yapımı bomba, yaklaşık 4 kilogram ağırlığında 1 adet OZM-72 model Rus yapımı anti personel mayını, 1 adet kapsül ile 1 adet basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Telabyad'da 14.01.2021 günü gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yapılan aramalarda 3 adet telsiz komutalı alıcı devre, 2 adet toplam 2,5 kilogram ağırlığında el yapımı bomba, yaklaşık 4 kilogram ağırlığında 1 adet OZM-72 model Rus yapımı anti personel mayını, 1 adet kapsül ile 1 adet basma tipi anahtar sistemi ele geçirilmiştir. Bulgular tasnif edilerek gerekli olay yeri çalışması yapılmış ve taşınması, sevki tehlike arz eden mühimmat bomba imha ekiplerince imha edilmiş olup, yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır” denildi.

Bir diğer açıklamada ise, "Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Telabyad'ın Siluk beldesinde 18.01.2021 günü gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yapılan aramalarda 20 adet 120'lik havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 260 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı (EYP), 21 adet tespih olarak tabir edilen anahtar sistemi ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bulgular tasnif edilerek gerekli olay yeri çalışması yapılmış ve taşınması, sevki tehlike arz eden mühimmat bomba imha ekiplerince imha edilmiş olup, yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Son açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Telabyad'ın Siluk beldesinde 18.01.2021 günü gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yapılan aramalarda 6 adet 120'lik havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı (EYP), 6 adet tespih olarak tabir edilen anahtar sistemi ile 6 adet kapsül ele geçirilmiştir. Bulgular tasnif edilerek gerekli olay yeri çalışması yapılmış ve taşınması, sevki tehlike arz eden mühimmat, bomba imha ekiplerince imha edilmiş olup, yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır” denildi.