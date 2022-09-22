Suriye'de yerinden edilenler yıkılma tehlikesi altındaki binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor

Suriye'deki insanlık dramı devam ediyor. Suriye'nin kuzeybatısında yerinden edilmiş br aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu çok sayıda sivil, devam eden iç savaş nedeniyle bombalanan ve yıkılma tehlikesi bulunan boş binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Duvarları ve çatısı çatışmalarda yıkılan binalarda, kışın yaklaşması yaşam daha da zorlaşıyor.

Eyad Nagdat Badra



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