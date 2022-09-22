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Suriye'de yerinden edilenler yıkılma tehlikesi altındaki binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor

Suriye'de yerinden edilenler yıkılma tehlikesi altındaki binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor
Suriye'de yerinden edilenler yıkılma tehlikesi altındaki binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor

Suriye’nin kuzeybatısında iç savaş nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda sivil, savaş sırasında bombalanan ve yıkılma tehlikesi bulunan binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Suriye’de yerinden edilenler yıkılma tehlikesi altındaki binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor - Tıkla İzle

Suriye'deki insanlık dramı devam ediyor. Suriye'nin kuzeybatısında yerinden edilmiş br aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu çok sayıda sivil, devam eden iç savaş nedeniyle bombalanan ve yıkılma tehlikesi bulunan boş binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Duvarları ve çatısı çatışmalarda yıkılan binalarda, kışın yaklaşması yaşam daha da zorlaşıyor.

Eyad Nagdat Badra
 

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