Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor: 2 ölü, 70 yaralı

Suriye'de Esad rejimi kontrolündeki sahil kesiminde yer alan Lazkiye ve Tartus ile Humus'ta 3 gün önce farklı noktalarda çıkan yangınlar devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Lazkiye'ye bağlı Kırdaha ilçesinde bulunan Tütün Genel Teşkilatı'nın depolama merkezi yangın nedeniyle çöktü. Sağlık yetkilileri, yangınların Lazkiye'de yerleşim bölgelerine yaklaşması ve bölgeye duman yayılmasının ardından Al-Bassel Hastanesinden hastaların tahliye edildiğini açıkladı. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesi devam ediyor.

Hamad Alnajjar