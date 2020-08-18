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Suriye'deki patlamada bir Rus tümgeneral öldü, 2 asker yaralandı

Suriye'deki patlamada bir Rus tümgeneral öldü, 2 asker yaralandı
Suriye'deki patlamada bir Rus tümgeneral öldü, 2 asker yaralandı

Suriye’de meydana gelen patlama sonucu Rus ordusundan bir tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı duyuruldu.

Patlamanın, Deyr ez Zor kentinden 15 kilometre mesafede meydana geldiği ve Rus konvoyunun insani bir yardımdan dönerken yol kenarındaki el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, "Patlama sonucu 3 Rus asker yaralandı. Tahliye ve tıbbi müdahale esnasında tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti" denildi.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın hayatını kaybeden tümgeneralin ailesine yardım sağlayacağı ve devlet ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.

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