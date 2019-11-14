Suriye'den Türkiye'ye geçen El-Kaide'li terörist İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ‘Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan terör örgütü El-Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün (29) Suriye'den Türkiye'ye geçtiğini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgüt üyesini izlemeye aldı. Uzun süre Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen Mevlüt Cüşkün adlı teröristin Başakşehir'de bir adreste gizlendiğini belirleyen terör polisi, yürütülen soruşturma çerçevesinde dün iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskında El-Kaide'li terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan teröristin, Suriye'de El-Kaide bağlantılı Hurrâseddin (HAD) adındaki radikal bir grubun içinde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen teröristin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman