Suriyeli ailenin yaşadığı evi su bastı, 4 çocuk kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sele döndü. Özellikle Kumluca'nın tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken, araçlar da zarar gördü. İlçede yüzlerce sera sular altında kaldı. Domates seraları yarısına kadar adeta su ile dolarken, ekili domatesler su içinde kaldı.

Finike'de ise taşan sular bir Suriyeli ailenin evine girdi. Su basan evde ekipler tarafından kurtarılan Muhammed Emir Cezeri (4), Zuhey Cezeri (7), Halit Cezeri (9), Melek Cezeri (3) ve Rim Ibrahim'in (27) Finike Devlet Hastanesinde tedavileri yapıldı. Çocukların gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.