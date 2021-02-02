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Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı

Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı
Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı

Adana'da boğazına çekirdek kabuğu kaçtığı için nefes alamayan Suriyeli bebeğin yardımına polis yetişti. 5 Ocak Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, ilk müdahaleyi yaparak bebeğin nefes almasını sağladı, ardından ekip aracıyla bebeği hastaneye yetiştirdi.

Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı - Tıkla İzle

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde dar alan uygulamasında bulunan 5 Ocak Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, elinde bebekle koşan Muhammed Alevi'yi görmesi üzerine durdurdu.

Ardından Muhammet Karlangıç, 1 yaşındaki Taim'in nefes alamadığını fark etti. Bunun üzerine şoförü polis memuru Fevzi Kalaycıoğlu'yla birlikte baba Muhammed Alevi'yi ve 1 yaşındaki Taim'i araca bindirdi. Kalaycıoğlu, sirenleri açarak hastaneye yetişmeye çalıştığı sırda polis merkezi amiri Karlangıç, bebeğe ilk müdahaleyi yaprak nefes almasını sağladı.

Hastaneye yetiştirilen Taim'in boğazına kaçan çekirdek kabuğu ise doktorlar tarafından çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Taim, taburcu edildi.

Çocuğunun boğazına çekirdek kaçtığını söyleyen baba Muhammet Alevi, "Benim çocuğumun boğazına çekirdek girmiş. Ben aldım kucağıma, sokağa çıktım. Yasak olduğu için sokakta polisler de gördü. Muhammet komiserim aldı bizi hastaneye yetiştirdi. Polisimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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