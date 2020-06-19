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Suriyeli Beraa'nın dramı

Suriyeli Beraa'nın dramı
Suriyeli Beraa'nın dramı

Suriye'de ailesiyle yolda yürürken havan topu düşmesi sonucu yaralanıp felç olan Beraa Lalo, 7 yıldır Türkiye'de 14 ameliyat geçirdi.

Suriyeli Beraa Lalo (25) 7 Ocak 2013 tarihinde Suriye'nin Humus kentinde ailesiyle birlikte yolda yürürken Esad rejimi tarafında atılan havan topunun yanlarına düşmesi sonucu yaralanıp felç geçirdi.

Suriyeli genç o tarihte Suriye'de hastaneler ilgilenmediği için Türkiye'ye getirildi. Antakya Devlet Hastanesine yatırıldığını söyleyen Beraa Lalo 18 gün yattıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi. 14 ameliyat geçiren Beraa Lalo, 7 yıldır tam olarak sağlığına kavuşamadığını söylüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Beraa Lalo, "7 yıldır Türkiye'deyim 14 ameliyat geçirdim hiçbiri sonuç vermedi. Hayatım boyunca böyle kalmak istemiyorum" dedi.

Ahmet Arslan
 

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