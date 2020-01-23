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Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı

Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı
Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin, 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri devam ediyor. İnteraktif Tır'ın bugünkü durağı Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a sığınan Suriyeli çocukların kaldığı barınma merkezi oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş'ı karış karış gezen etkinlik Tır'ında, Kahramanmaraş'ın 100 yıl önce büyük zorluklarla elde ettiği kahramanlık destanı Suriyeli çocuklara anlatıldı.

Kahramanlık gösterisini ilgiyle izlediler
Yaklaşık bin Suriyeli çocuk, Maraş'ın 100 yıl önce elde ettiği kahramanlık destanını gerçekleştirilen tiyatro gösterisi ile yakından tanıma fırsatı buldu. 3 seans şeklinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisini ilgi ile izleyen minikler, etkinlik sonrasında milli mücadele kahramanlarının maketleri ile fotoğraf çekildi.

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