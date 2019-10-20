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Suriyeli esnafın üçte biri bakkal

Suriyeli esnafın üçte biri bakkal
Suriyeli esnafın üçte biri bakkal

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ülkede faaliyet gösteren Suriye uyruklu esnaf ve sanatkârların cinsiyetlere ve sektörlere göre hangi iş dallarında çalıştığını açıkladı.

Konuyla ilgili bir önergeyi cevaplayan Bakan Pekcan'ın verdiği bilgilere göre; Türkiye'de 5 bin 822 Suriyeli esnaf var. Suriyelilerin en çok yaptığı 10 iş arasında başı “bakkallık, bayilik ve büfecilik” çekiyor. Bin 920 kişi bu işlerde çalışırken; 543'ü erkek berberliği, 501'i konfeksiyonculuk, 416'sı lokantacılık, 229'u telekomünikasyon cihazı ticareti, 139'u ayakkabıcılık, 121'i pastanecilik, 115'i kasaplık yapıyor. Ayrıca 92 kişi kozmetik, 92 kişi de tuhafiye imalatı ve ticareti ile uğraşıyor. Kadın Suriyeli esnafın ağırlıklı olarak çalıştığı iş kolları ise; sırasıyla bakkallık (106), kadın kuaförlüğü (70) ve konfeksiyonculuk (32) olarak bildirildi. Suriyelilerin yaptığı işler arasında; ikinci el eşya ticareti, kuyumculuk, manavlık, oto bakım hizmetleri, aktar ürünleri imalatı ve ticareti, arzuhalcilik, danışmanlık, beyaz eşya onarımı, bilgisayar kurulumu ve onarımı, çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri gibi alanlar da bulunuyor.

Türkiye Gazetesi

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