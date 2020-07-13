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Suriyeli gencin acı ölümü

Suriyeli gencin acı ölümü
Suriyeli gencin acı ölümü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tarım işçiliği yapan Suriyeli genç, eczaneden aldığı ilaçları annesine götürürken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi Gavurağacı Sokak'ta meydana geldi.

20 yaşındaki Suriye uyruklu Rami El Rahmun, 8 yıl önce Kumluca ilçesine yerleşti. Burada tarım işçisi olarak çalışmaya başlayan evli ve bir çocuk babası Rahmun, Cumartesi günü annesinin kullanacağı ilaçları almak için motosikletiyle eczaneye gitti. Dönüşte kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Rahmun'un kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı.Kazada ağır yaralanan Rami El Rahmun, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Rahmun, buradaki tedavisinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Suriyeli genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Rahmun'un cenazesi yakınları tarafından alındı. Rahmun'un cenazesinin Kumluca'da toprağa verileceği belirtildi.

İsa Akar-Burak Yalman

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