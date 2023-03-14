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Suriyeli gencin harabeye dönen evinden eşya kurtarma çabası

Suriyeli gencin harabeye dönen evinden eşya kurtarma çabası
Suriyeli gencin harabeye dönen evinden eşya kurtarma çabası

Suriye uyruklu genç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan tarihi evinden eşyalarını kurtarabilmek için canını tehlikeye attı.

Suriyeli gencin harabeye dönen evinden eşya kurtarma çabası - Tıkla İzle

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Özellikle Antakya ilçesindeki tarihi ve kültürel yapılar yerle bir oldu. 6 kişilik ailesiyle 2 katlı tarihi evde yaşayan 20 yaşındaki Suriye uyruklu Vesim Larabi, depremin ardından harabeye dönen sokaktan geçerek evinden eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Tehlikeye rağmen duvarları ve çatısı dökülen eve giren Larabi ev arkadaşı küçük ev aletlerini güvenli yere çıkarabilmek için büyük çaba sarfetti.

İsa Akar

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