Suriyeli gencin harabeye dönen evinden eşya kurtarma çabası

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Özellikle Antakya ilçesindeki tarihi ve kültürel yapılar yerle bir oldu. 6 kişilik ailesiyle 2 katlı tarihi evde yaşayan 20 yaşındaki Suriye uyruklu Vesim Larabi, depremin ardından harabeye dönen sokaktan geçerek evinden eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Tehlikeye rağmen duvarları ve çatısı dökülen eve giren Larabi ev arkadaşı küçük ev aletlerini güvenli yere çıkarabilmek için büyük çaba sarfetti.

İsa Akar

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