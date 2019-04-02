Suriyeli hamile kadının dramı

Suriye'den kaçarak, Hatay'a kaçak yollarla geçen Cihan Mahmud (33), burada yaşamını sürdürmek için yine Suriyeli bir adamla evlendi. 2 çocuğuyla beraber eşiyle yaşamını sürdüren Cihan Mahmud, annesinin ölüm haberini alınca cenazesi için yine kaçak yollarla Suriye'ye gitti.

2 çocuğunu akrabalarına teslim eden Cihan Mahmud, geri döndüğünde, 7 yaşındaki oğlu İmad Hıkko'nun kaybolduğunu öğrendi. Hamile haliyle Hatay sokaklarında çocuğunu arayan Suriyeli kadın, daha sonra da yeni evlendiği eşinin kayıp haberini alarak ikinci bir şoku yaşadı. Hamile olan Cihan Mahmud, akrabalarının da evden kovmasıyla kimsesiz ve çaresiz kaldı.

“Oğlumu emanet ettiğim akrabalarım nerede olduğunu bilmiyor”

Annesinin cenazesi için kaçak yollarla girdiği Türkiye'den Suriye'ye geri döndüğünü ifade eden Cihan Mahmud, Hatay'a geri döndüğünde ise çocuğunu bir daha göremediğini söyledi. Çocuğunu emanet ettiği akrabalarının kaçamak cevaplar verdiğini söyleyen anne Mahmud, “Benim oğlum kayboldu. Ben sınır dışından kaçak yollarla 1 ay önce buraya geldim. Benim oğlumun kimsesi yok. Onu arıyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Nasıl kayboldu, bilmiyorum ben. Geldiğim zaman komşulardan öğrendim oğlumun kayıp olduğunu, akrabalarıma sorduğumda ise bilmiyoruz diyorlar. Çok aradım, çok sordum ama elimden bir şey gelmedi. Hamileyim ve yeni evlendiğim eşim de kayboldu. Onun da nerede olduğunu hiç bilmiyorum, sokakta kaldım ben” dedi.

“Oğlum 3 aydır kayıp kızımı da aylardır göremiyorum”

Oğlunun 3 aydır kayıp olduğunu kızının ise Mardin'de bir diğer akrabalarının yanında olduğunu söyleyen anne Mahmud, “Ben annem vefat ettiği için Suriye'ye gittim 4 ay önce. Oğlumu Hatay'da bıraktım. Geldiğim zaman yoktu oğlum. Kaçak yollarla Suriye'ye gittim, geldim. Oğlum burada, benim akrabamın yanındaydı. Ben tek başıma sınır dışındaydım, geldiğimde ise oğlum yoktu. 4 ay Suriye'de kaldım, yaklaşık 1 aydır da buradayım. Ama söylenene göre benim oğlum 3 aydır kayıp. Bilmiyorum nerede olduğunu. Birde kızım var adı Miran. Kızım Mardin'de kalıyor, onun yanına gidemedim daha. Oğlumu daha bulamadım, kızım da hastaymış. Lütfen yardımcı olun” dedi. Yetkililere seslenen Mahmud, “Çocuğum kayboldu, lütfen yardımcı olun bana” diyerek gözyaşı döktü.

Mehmet Bayrak