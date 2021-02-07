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Suriyeli kadınının katilleri tutuklandı

Suriyeli kadınının katilleri tutuklandı
Suriyeli kadınının katilleri tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ortaca'da 31 Ocak'ta Suriye uyruklu Türkiyye El Mohammed (50) isimli kadın evinde elleri plastik kelepçeyle bağlanmış, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada olayla ilgili Suriye uyruklu Ö.E.A. yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya'da, A.M. ile M.M. de Ortaca'da yakalanmıştı. Türkiyye El Mohammed'i öldürüp, iki cep telefonu, para ve ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Murat Yalçın-Cihat Cura
 

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