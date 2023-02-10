Suriyeli Muhammed, 75 saat sonra işte böyle kurtarıldı

Ekipler, Hatay'da yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde inanılmaz bir kurtuluşa ortak oldu. Şiddetli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da, yıkılan binanın enkazında çalışan GLİ Ömerler Yeraltı İşletmesi çalışanları, sabaha karşı gelen ses üzerine yoğunlaştığı bölgede saatler süren uğraş sonucu Muhammed'i sağ olarak kurtardı. Muhammed, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldü.

Hüseyin Efe

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