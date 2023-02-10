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Suriyeli Muhammed, 75 saat sonra işte böyle kurtarıldı

Suriyeli Muhammed, 75 saat sonra işte böyle kurtarıldı
Suriyeli Muhammed, 75 saat sonra işte böyle kurtarıldı

Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Tavşanlı Garp Linyitleri İşletmeleri (GLİ) Ömerler Yeraltı İşletmesi çalışanları, Suriyeli 24 yaşındaki Muhammed'i yıkılan binanın enkazından 75 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Suriyeli Muhammed, 75 saat sonra işte böyle kurtarıldı - Tıkla İzle

Ekipler, Hatay'da yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde inanılmaz bir kurtuluşa ortak oldu. Şiddetli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da, yıkılan binanın enkazında çalışan GLİ Ömerler Yeraltı İşletmesi çalışanları, sabaha karşı gelen ses üzerine yoğunlaştığı bölgede saatler süren uğraş sonucu Muhammed'i sağ olarak kurtardı. Muhammed, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldü.

Hüseyin Efe

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