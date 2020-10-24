Suriyeli Muhammed bebek protez bacaklarına kavuştu

Suriye'nin İdlib kentinde doğuştan kol ve bacakları olmayan, ailesiyle yaşam mücadelesi veren Muhammed bebek, Türkiye'de yapılan muayenesinin ardından protez bacaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İdlib'de aileyi ziyaret eden Hak İnsani Yardım Derneği yetkililerinin girişimleriyle Muhammed bebek protez bacaklarına kavuştu. Çadırda yaşayan Muhammed ve ailesi ayrıca İdlib'teki düzenli mülteci kampında bir eve yerleştirildi.

Daha önce bebeği için Türk yetkililerden yardım isteyen baba Halit Mosaytıf, “Zor durumda kalınca Türk yetkililerden yardım istedim. Çok şükür bize cevap verdiler. İlk aşama olarak Türkiye'ye geldik ve gördüğünüz gibi Muhammed'e protez bacak takıldı. İkinci aşama olarak Türkiye'de tedavisine devam edecek. İnsani Yardım Derneği ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Şimdilik Muhammed'e deneme amaçlı bir protez bacak takıldı. Bir süre sonra fizyoterapiye başlayacağız. AFAD'a da teşekkür ediyoruz” dedi.

Hak İnsani Yardım Derneği temsilcisi ise, “Muhammed kardeşimiz ve ailesini yerleştirdik. Rabbim hayır severlerden razı olsun, hayırlarını kabul etsin” dedi.

Yamama Asaad

